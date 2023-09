Kommentar

vor 17 Min.

Darf auch mal gesagt werden: Bürgermeister sind nicht für alles zuständig

Plus Fuchstaler Bürgermeister Erwin Karg hat mit den „Zwölf goldenen Regeln zum Umgang mit dem Bürgermeister“ genau den richtigen Ton getroffen, sagt LT-Redakteurin Lisa Gilz.

Von Lisa Gilz

Im Mittelalter war es der Narr, der den König kritisieren durfte – freilich in Witzen und Späßen verpackt – doch nicht desto trotz mit Wahrheiten und Warnungen als Kernaussage. Die Monarchie wurde vor über 100 Jahren in Bayern abgeschafft und das Blatt zwischen Volk und Volksvertreter hat sich gewendet. So sind es zwar Bürgermeister und Bürgermeisterinnen die Gemeinden leiten und sie vertreten, doch dienen sie Gemeinde und ihren Bewohnern.

Dass das kein glamouröser Beruf ist, ob ehrenamtlich oder hauptberuflich, das wird mancherorts aus der Menge an Kandidatinnen und Kandidaten klar, die sich bei den Wahlen aufstellen lassen. Das Amt fordert viel Verantwortung, umfasst ein großes Aufgabenfeld und allen voran Zeit. Doch der Titel sollte die Person nicht zum Mädchen oder Jungen für alles, zum Sündenbock und Kummerkasten machen – allzeit bereit und immer zur Stelle.

