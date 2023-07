Darf Prävention und Betreuung an 40.000 Euro scheitern?

Plus Die Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt schließt, weil sie personell nicht aufgestockt wird. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Natürlich hinkt der Vergleich. Dennoch: Landrat, Kreistag und Verwaltung planen aktuell einen Neubau des Landratsamts für 80 Millionen Euro. Gleichzeitig lehnt der Jugendhilfeausschuss des Kreistags eine personelle Aufstockung einer Fachstelle ab, die Kinder und Jugendliche betreut und berät, die Opfer von sexueller Gewalt wurden. Die halbe Vollzeitstelle würde den Landkreis jährlich etwa 40.000 Euro kosten. Peanuts!

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Immer mehr Kinder und Jugendliche im Landkreis Landsberg werden Opfer sexueller Gewalt. Könnten weitere Betroffene und ihre Bezugspersonen bei Präventionsveranstaltungen ermutigt werden, sich Fachleuten anzuvertrauen, würden die Fallzahlen weiter steigen. Deswegen wäre es so wichtig, die Fachstelle personell besser auszustatten.