Darum sollten auch junge Mütter in die Lokalpolitik

Plus Die Teilhabe von Müttern in politischen Gremien ist nicht immer einfach zu bewerkstelligen und sollte dennoch unterstützt werden, fordert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Wenn ein Bürgermeister verdient in den Ruhestand verabschiedet wird, gilt sein Dank oftmals seiner Frau. Sie habe ihm all die Jahre „den Rücken freigehalten“, heißt es dann gerne. Dass das auch in die andere Richtung möglich und vor allem notwendig ist, um Familie und Kommunalpolitik zu vereinbaren, zeigen drei Beispiele aus der Region.

Politische Gremien, besonders auf kommunaler Ebene, sind noch immer männlich geprägt. Besonders junge Mütter und Alleinerziehende sind noch immer eine Seltenheit.

