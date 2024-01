Das Bauprojekt am Bayertor als Chance begreifen

Plus Bedenken angesichts des Bauprojekts direkt neben dem Landsberger Wahrzeichen sind nachvollziehbar. Allerdings sollten die Pläne auch als Chance begriffen werden.

Das Bayertor ist Wahrzeichen Landsbergs und beliebtes Fotomotiv. Durch das geplante Wohn- und Geschäftsgebäude, das in den kommenden Monaten direkt daneben errichtet wird, ändert sich dessen Ansicht. Allein deshalb ist es verständlich, dass es in der Bevölkerung Bedenken gibt und das zeugt davon, wie wichtig den Bürgerinnen und Bürgern das historische Erbe ihrer Altstadt ist. Allerdings sollten die Pläne des renommierten Architektenbüros Lüps auch als Chance begriffen werden.

Neben dem Bayertor in Landsberg soll ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Das Büro war bereits an anderen überzeugenden Projekten an prominenten Stellen in Landsberg beteiligt. Und es stimmt: Seit gut zwei Jahrzehnten klafft nördlich des Bayertors eine Lücke. Ausgehend vom Modell ist dort nun keineswegs ein austauschbarer Neubau geplant. Sondern ein Gebäude soll entstehen, das sich eng an der Bebauung im südlichen Bereich orientiert. Meist wird die Toranlage aus dem 15. Jahrhundert von außerhalb der Stadtmauer aus fotografiert. Von dort könnte sich ein symmetrisches Bild ergeben - wobei jener Bereich, wo der Neubau vorgesehen ist, aktuell weitestgehend durch Bäume verdeckt ist. Das neue Haus wird also insbesondere die Ansicht innerhalb der Stadtmauer prägen. Doch auch von dort aus betrachtet scheint etwas zu fehlen, seit der alte Stadel vor mehr als zwei Jahrzehnten abgerissen wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen