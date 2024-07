Das Bauvorhaben auf dem Uniper-Gelände muss in seiner Gesamtheit betrachtet werden

In Landsberg müssen dringend Wohnungen gebaut werden – insbesondere solche, die sich eine möglichst breite Masse der Bevölkerung leisten kann. In der Stadt geht es in dieser Hinsicht auch voran: Im Stadtviertel Am Papierbach sind die ersten gut 50 Wohnungen der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim bezugsfertig, außerdem waren im Stadtrat jüngst die Planungen für das ehemalige Jesuitenkolleg Thema. Ebenfalls ein spannendes Projekt ist die geplante Umwandlung des ehemaligen Uniper-Geländes in ein modernes Wohngebiet, was eine große Chance für den Landsberger Osten ist. Für eine Teilfläche hat der Projektentwickler konkrete Vorstellungen vorgelegt, auf die die Stadt wiederum mit strikten Vorgaben reagiert.

