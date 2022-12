Das BRK stellt sich mit dem neuen Sozialzentrum für die Zukunft auf

Plus Die Herausforderungen in der Pflege sind groß. Daher ist es ein gutes Zeichen, dass Projekte wie das neue BRK-Sozialzentrum in Landsberg verwirklicht werden.

Oft ist momentan von einem Notstand in der Pflege die Rede. Auch im Landkreis Landsberg gibt es – gerade mit Blick in die Zukunft – nicht genügend Kapazitäten für die Betreuung von Seniorinnen und Senioren und erst recht nicht genügend Personal. Das BRK möchte mit seinem neuen Sozialzentrum entgegenwirken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen