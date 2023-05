Das Deutschlandticket ist nicht zu Ende gedacht

Plus Für Fahrgäste ist das Deutschlandticket zweifellos eine Bereicherung. Die Busunternehmen im Kreis Landsberg werden hingegen ins kalte Wasser geworfen.

Das Deutschlandticket soll den ÖPNV für Reisende, Pendlerinnen und Pendler attraktiver machen. Das sollte auch gelingen - die ersten Verkaufszahlen sind vielversprechend. Allerdings zeigt sich im Landkreis Landsberg, dass das neue Angebot längst nicht zu Ende gedacht ist: Gerade die Busunternehmen werden ins kalte Wasser geworfen.

Sie haben momentan aufgrund des Fahrermangels und der Energiekrise ohnehin zu kämpfen. Das Deutschlandticket bedeutet zur Unzeit einen erheblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand und finanzielle Unwägbarkeiten. Es bleibt zu hoffen, dass wenigstens die Abwicklung der Ausgleichszahlungen reibungslos funktioniert.