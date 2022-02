Das Filmstudio-Projekt am Fliegerhorst ist spannend

Plus Das Filmprojekt am Penzinger Fliegerhorst ist unglaublich spannend. Es sollte eine Option sein, dass die Verantwortlichen auch längerfristig eine Chance bekommen, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde über den Penzinger Fliegerhorst nahezu ausschließlich im Zusammenhang mit dem Pandemiezentrum und einer möglichen Ansiedlung von Intel gesprochen. Es ist fast ein wenig untergegangen, dass dort mit Hyperbowl nun ein hochmodernes virtuelles Filmstudio seine Heimat gefunden hat. Was die Entwickler mit dem Areal vorhaben, klingt enorm spannend.