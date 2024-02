Das illegale Geschäft mit dem Kupfer

Plus Kupferdiebe schlagen mehrmals im Landkreis Landsberg zu. Können Kirchen und Schulen vor ihnen geschützt werden? LT-Redakteur Thomas Wunder kommentiert.

Kupfer steht bei Metalldieben offenbar wieder hoch im Kurs. Das zeigen die drei Diebstähle innerhalb weniger Tage im Landkreis Landsberg. Und mittlerweile sind nicht mehr nur Firmen das Ziel der Diebe.

Die Nachfrage nach Kupfer ist in den vergangenen Jahren wieder gestiegen. Gerade in der boomenden Elektronikbranche findet das Edelmetall aufgrund seiner guten Leitfähigkeit Verwendung. Während die Nachfrage nach Kupfer wächst, können die Fördermengen nur langsam gesteigert werden. Diese einseitige Entwicklung hat den Kupferpreis steigen lassen.