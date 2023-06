Das Los von Utting könnte auch andere treffen

Plus Ausgerechnet im Jubiläumsjahr muss der TSV Utting seine Fußballmannschaft abmelden. Das Schicksal könnte auch andere ereilen, meint LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Die Nachricht ist ebenso überraschend wie bitter: Ausgerechnet im Jubiläumsjahr muss der TSV Utting seine Fußballmannschaft vom Spielbetrieb abmelden. Noch vor wenigen Tagen feierte man beim Jubiläumsspiel gegen den TSV 1860 München II ein wahres Fußballfest am Ammersee. Jetzt kommt das Aus.

Dass man in Utting schwierigen Zeiten entgegengeht, hatte Trainer Peter Bootz schon zum Saisonende angedeutet. Doch jetzt ging es auf einmal ganz schnell. Zu viele Spieler haben den Verein aus den unterschiedlichsten Gründen verlassen. Die Uttinger sind mit diesem Problem nicht allein. So meldet etwa auch Schondorf für die neue Saison nur eine Mannschaft. Ein Problem ist sicher, dass sich die Anforderungen und Möglichkeiten für Schulabgänger und Berufstätige stark verändert haben und sich weiter verändern. Flexibilität ist gefragt, sowohl bei der Wahl des Studienorts als auch des Arbeitsplatzes. Das macht es einigen schwer, ihrem Heimatverein treu zu bleiben.