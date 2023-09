Das Mit-Mach-Konzept im Stadtmuseum überzeugt

Plus Die Landsberger Stadtgeschichte hat viel zu bieten. Doch im Museum ist zu wenig Platz.

Moderne Museen müssen mit allen Sinnen erlebbar sein. Die Besucherinnen und Besucher sollen sich der Thematik möglichst interaktiv nähern können. Das alles ist im Konzept für die Dauerausstellung im Landsberger Stadtmuseum beinhaltet. Dass bei den Inhalten Abstriche gemacht werden müssen, ist allerdings schade.

Museumsleiterin Sonia Schätz hat in der Sitzung des Kulturausschusses gesagt, dass einiges weggelassen werden musste. Vieles aus der Geschichte Landsbergs wird also im Museumsdepot landen, weil im Stadtmuseum schlicht der Platz fehlt. Denn das Bekenntnis zum markanten und weit sichtbaren Bau hat auch seine Schwachstellen. Das Stadtmuseum bleibt weiterhin schwer erreichbar, und die Ausstellungsflächen sind begrenzt.