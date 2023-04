Kommentar

Das Modell Landsberger Autosalon überzeugt

Plus Die 22. Auflage des Landsberger Autosalon ist ein Besuchermagnet. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Von Thomas Wunder

Die Idee eines großen Autohauses mit kurzen Wegen ist auch über 20 Jahre nach ihrer Entstehung genial. Egal, ob wie zu Beginn in der Parkgarage am Schlossberg oder mittlerweile auf der Waitzinger Wiese, das Interesse am Landsberger Autosalon ist groß. Spielt das Wetter mit, wie an diesem Wochenende, dann wird die Veranstaltung sogar zum Besuchermagnet.

Helmut Seibold und seine Unterstützer haben heuer auf rund 22.000 Quadratmetern Fläche ein vielfältiges Angebot präsentiert und mit 40 Ausstellern für einen Rekord gesorgt. Wer sich rund um das Thema Mobilität informieren wollte, der war beim Autosalon genau richtig. Für viele Besucherinnen und Besucher ist es die einmalige Gelegenheit, die neuesten Modelle zu sehen und sich zu informieren. Auch die Aussteller freuen sich über diese Art des direkten Kundenkontakts.

