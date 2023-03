Das Norwegerhaus ist ein tragischer Fall für alle

Plus LT-Redakteur Gerald Modlinger blickt (wohl zum letzten Mal) auf das Norwegerhaus in Eching. Eine tragische Geschichte.

Der für Montag angekündigte Abriss des Norwegerhauses ist ein für alle Seiten tragisches Ereignis. Die Eigentümerfamilie scheint die Tragweite ihrer Fehler bei der Sanierung und beim Umbau des ehemaligen Künstlerhauses in den 2000er-Jahren nicht bis zur letzten Konsequenz bedacht zu haben, denn sonst hätte sie sicher anders gehandelt. Die Familie hätte auch viel dafür gegeben, die damaligen Fehler rückgängig zu machen.