Das Problem Kinderbetreuung besteht längerfristig

Plus Die Situation der Kindergartenplätze im Kreis Landsberg ist angespannt und wird sich so schnell wohl auch nicht ändern, kommentiert LT-Redakteur Christian Mühlhause.

Wenn die Kindertagesstätten im Frühjahr die Zu- und Absagen für Betreuungsplätze verschicken, dann liegen Freude und Frust oft nah beieinander. Im Mai ging das Landratsamt Landsberg noch davon aus, dass 300 Plätze im Kreis fehlen. So schlimm ist es nicht gekommen. Dennoch sind viele Familien unversorgt.