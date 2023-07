Das Projekt PflegeQuartier kann nur ein Baustein sein

Plus Auch im Landkreis Landsberg fehlen Pflegekräfte. Jetzt sollen Ehrenamtliche helfen. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Im Februar hat unsere Redaktion über die Nachbarschaftshilfe in Landsberg berichtet. 30 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zählt sie mittlerweile, rund 500 Anfragen laufen jährlich bei ihr ein. Um Hilfe fragen nicht nur Betroffene selbst nach, sondern auch deren Kinder, aber auch Kliniken, die Patienten nicht unbetreut nach Hause entlassen wollen.

Der Artikel über die Nachbarschaftshilfe hat gezeigt, dass viele ältere Menschen im Landkreis Landsberg Unterstützung benötigen. Jene, die sich zwar noch selbst versorgen können, aber unter dem Alleinsein leiden, sind da noch gar nicht berücksichtigt.