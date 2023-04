Das Projekt "Quartier leben" in Landsberg hat eine Verlängerung verdient

Plus Das Projekt "Quartier leben" im Landsberger Westen endet. Nun droht vieles verloren zu gehen. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Geförderte Projekte sind in der Regel befristet. Klar, weder Bund noch Land wollen ewig bezahlen. Irgendwann soll sich etwas auch verselbstständigen. Doch das funktioniert eher selten. Mit dem Ende einer Förderung endet meist auch das Projekt und all das, was im Förderzeitraum angestoßen wurde.

Ob das für das Projekt "Quartier leben" im Landsberger Westen auch gilt, bleibt abzuwarten. In den vergangenen drei Jahren ist vieles auf den Weg gebracht worden, verselbstständigt, wie ursprünglich vorgesehen, hat sich aber noch nicht allzu viel. Das ist in erster Linie der Corona-Pandemie geschuldet, die die Arbeit von Quartiersmanagerin Stefanie Auer und den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern deutlich erschwert hat.

