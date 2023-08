Kommentar

18:00 Uhr

Das Ritterturnier und seine besondere Magie

Plus Nach dem Kaltenberger Ritterturnier wird Bilanz gezogen. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Die Welt des Mittelalters übt auf viele Menschen eine besondere Magie aus. Sie wären gerne Ritter, Hexen oder Gaukler gewesen. In Kaltenberg können sie das einmal im Jahr. Das gelingt dort auf besondere Weise.

Natürlich ist das Kaltenberger Ritterturnier längst eine kommerzielle Veranstaltung. Dem besonderen Flair, das sich in und um das Schloss breit macht, kann man sich aber dennoch nicht entziehen. Wer durch das große Tor geht, der betritt eine eigene Welt. Dafür sorgen nicht nur Profis wie Stuntman, Schausteller und Feuerkünstler, sondern auch viele Frauen und Männer, die in ihrer Freizeit Mittelalter spielen. Das Ganze verdichtet sich in den Liveshows in der Arena zu einem einzigartigen Spektakel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen