Das Ruethenfest und eine Stadt im Glück

Plus Beim Ruethenfest möchte jeder ein Landsberger sein. Die Stadt zeigt sich von ihrer allerbesten Seite.

Das Leben und Wesen einer Stadt zu verstehen, gelingt manchmal auch nach vielen Jahren nicht so recht. Es kann aber auch einen Schlüsselmoment geben, an dem klar wird, wie ein Ort tickt. Das Ruethenfest ist ein Ereignis mit diesem Momentum. Es ist nicht nur der stolze Blick der Einheimischen auf ihre Stadt, der an diesen Festtagen zum Ausdruck kommt. Spätestens beim Ruethenfest werden sich auch Neu-Landsberger als Landsberger fühlen und das Wesen dieser Stadt verspüren.

Die historische Bedeutung Landsbergs kann zwar nicht ganz mithalten mit anderen vergleichbaren Städten, war es doch nie eine Freie Reichsstadt (man wäre es vielleicht mit Blick über die frühere bairisch-schwäbische Grenze nach Kaufbeuren, Augsburg oder Nördlingen gerne gewesen). Doch das Ruethenfest reiht sich in die kulturellen Traditionen aus den Nachbarstädten ein und hebt Landsberg in dieser Hinsicht von den übrigen altbayerischen Landstädten ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

