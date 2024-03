Das Stromnetz ist das Sorgenkind der Stadtwerke Landsberg

Plus Die Stadtwerke Landsberg haben in den kommenden Jahren viel vor. Die Finanzierung muss auch über eigene Gewinne gelingen.

Die Stadtwerke Landsberg stehen vor großen Herausforderungen. Sie müssen als Versorger zur Energiewende beitragen, für Nutzerinnen und Nutzer Voraussetzungen schaffen, damit diese auf erneuerbare Energien umstellen können und sie müssen die Wasserversorgung auf sichere Beine stellen. Gleichzeitig gilt es, die Parkgaragen aufwendig in Schuss zu halten und das in die Jahre gekommene Inselbad zu sanieren.

Das alles ist nur mit hohem finanziellem Aufwand zu bewerkstelligen. Dazu wird das Kommunalunternehmen auch die Unterstützung der Stadt benötigen. Doch das allein reicht nicht. Andere Geschäftsfelder müssen mit ihren Gewinnen dazu beitragen, dass investiert werden kann. Dass der Bereich Stromnetz noch immer nicht aus den roten Zahlen kommt, ist dabei wenig hilfreich.