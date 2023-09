Das Thema Asyl bewegt – leider die nicht die Grundstücksbesitzenden

Plus Der Landkreis braucht Wohnraum, um im Winter nicht auf gemeindliche Hallen zurückgreifen zu müssen. Eigentümer sollten Vorurteile bei ihrer Entscheidung beiseitelassen.

Kaum wird im Scheuringer Gemeindeblatt dazu aufgerufen, leer stehende Häuser und Wohnungen zur Anmietung durch den Landkreis oder Belegung von bereits anerkannten Geflüchteten zu melden, geht ein anonymes Flugblatt um, das viele Fragen zum "Asylzustrom nach Deutschland" stellt.

Verständlich ist die Verwunderung, dass der Politik eigentlich etwas Besseres einfallen müsste, als möglichst viele Menschen in ungeeignete Turnhallen zu zwängen. Das gemeinschaftliche Gefüge wird sicherlich nicht harmonischer, wenn gen Winter der Vereinssport nach draußen verlegt wird oder gar gänzlich ausfallen muss, weil die Sporthallen zur Unterbringung genutzt werden müssen.