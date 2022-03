Was ein adäquates Geschenk zum Weltfrauentag wäre

Plus Der Weltfrauentag steht im Zeichen der Gleichberechtigung. Diese sollte jedoch 365 Tage im Jahr vorherrschen. Eine angemessene Bezahlung in systemrelevanten Berufen wäre ein Beispiel hierfür, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Sich aufopfernde Mütter und engagierte Lokalpolitikerinnen aus dem Kreis Landsberg zeigen: Frauen haben sich einen eigenen Feiertag mehr als redlich verdient.