Das zweite Weihnachten mit Corona

Plus Für viele wird es wegen der Pandemie wieder ein sehr einsames Weihnachtsfest. Die Gelegenheit, den einen oder anderen zu überraschen, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Noch vor einem Jahr dachten wir, das einsame Weihnachtsfest wegen der Corona-Pandemie sei eine Ausnahme. Doch das Virus und seine Auswirkungen begleiten uns weiter. Corona hat vielen Menschen auch im Landkreis das Leben gekostet und das von anderen komplett auf den Kopf gestellt. Und es ist nicht nur die Krankheit, die zu schaffen macht. Was eine Quarantäne, dieses erzwungene Innehalten, bewirken kann, hat der ehemalige Eishockeyspieler Sven Curmann erfahren. Bewundernswert offen spricht er über seine Depression, an der er seit seiner Isolation leidet, denn er ist überzeugt, damit nicht allein zu sein.