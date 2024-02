Delo-Erweiterung: Eine gute Nachricht mit Wermutstropfen

Plus Delo investiert in Schöffelding viel Geld in ein Lager. Die neue Produktionsstätte entsteht aber in Asien. Das könnte letztlich positiv für den hiesigen Standort sein.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den vergangenen Jahren waren häufig schwierig. Erst die Finanzkrise 2008, dann die Corona-Pandemie und anschließend noch der russische Angriffskrieg in der Ukraine, der die Kosten für Energie massiv nach oben trieb. Dennoch sind viele große Arbeitgeber im Landkreis Landsberg so gut aufgestellt, dass sie in dieser Zeit investiert haben oder derzeit dabei sind. Dazu gehört auch Delo. Eine Logistikhalle wird derzeit in Schöffelding errichtet, nicht aber die neue Produktionsstätte. Die entsteht in Malaysia. Die Entscheidung der Geschäftsführung ist bedauerlich, aber nachvollziehbar und am Ende möglicherweise sogar gut für den hiesigen Standort.

Die Rahmenbedingungen in Asien und Nordamerika sind derzeit günstiger

Europa ist in vielen produzierenden Branchen nicht mehr der Kontinent, auf dem viel Wachstum generiert wird. Das findet in Asien und Nordamerika statt. Dort ist die Energie günstiger, die gesetzlichen Auflagen sind geringer und das Problem des Personalmangels besteht nicht in dem Ausmaß. In den unruhigen Zeiten ist es besser, sich breit aufzustellen und auf kurze Wege zu setzen. Das zeigt sich auch beim Transport. Wegen der Gewalteskalation im Jemen meiden einige Redereien den Suezkanal. Umwege mit Zeitverlust und höhere Kosten sind die Folge. Wenn Handelspartner in Asien arbeiten, ist das ein Problem. Mehrere Standbeine führen auch dazu, dass eine Firma Kompensationsmöglichkeiten hat, wenn es an einem Standort schlecht und am anderen gut läuft.

