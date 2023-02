Demenz-Betroffene und Angehörige besser unterstützen

Plus Demente Patienten benötigten für eine gelungene Behandlung im Krankenhaus besonders viel Feingefühl, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Zum Ende des Jahres 2021 lebten fast 1,8 Millionen Menschen mit Demenz in Deutschland. Die häufigste Ursache ist dabei eine Alzheimererkrankung. Daher ist wenig überraschend, dass immer mehr Menschen in Deutschland wegen Alzheimer im Krankenhaus behandelt werden. Krankenhäuser, Krankenkassen und auch der Gesetzgeber sollten sich auf die weiter wachsende Zahl von Demenzpatienten einstellen.