Demenz: Eine Erkrankung, die auch für die Angehörigen viel verändert

Plus Die Familie Papke erzählt eine wirklich sehr emotionale Geschichte über Liebe und den Umgang mit einer Krankheit, die viele an die Grenzen bringt.

Man hört es immer öfter im Familienkreis, von Freunden oder Bekannten, fast jeder hat in Sachen Altern und Demenz eine eigene Geschichte zu erzählen. Im Fall der Familie Papke ist sie sehr emotional und macht Hoffnung, aber sie zeigt auch, dass man mit dieser Krankheit immer wieder an die eigenen Grenzen kommt. Und zwar alle: die erkrankten Menschen, die die noch gesund sind, die die sich kümmern wollen, müssen und zwar jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Eine große Liebe hat hier bei den Papkes den Ausschlag gegeben, einer Frau so intensiv zu helfen. Das ist nicht nur sehr schön zu lesen, sondern eine sehr beeindruckende Leistung. Respekt dafür.

