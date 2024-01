Demo in Landsberg: Es ist wichtig, jetzt Haltung zu zeigen

Plus 2500 Menschen setzen auf dem Hellmairplatz ein starkes Zeichen gegen Rechtsextremismus. Es gilt, nun auch im Alltag für die Demokratie einzutreten.

Bei strahlendem Sonnenschein setzten 2500 Menschen am Samstag in Landsbergs Innenstadt ein eindrucksvolles Zeichen: Sie traten ein für Menschlichkeit, Vielfalt, Weltoffenheit, Toleranz – und zeigten Gesicht gegen Rechtsextremismus. Mit einer derart hohen Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben wohl die allerwenigsten gerechnet. Und doch ist es gerade nach den Enthüllungen rund um das "Geheimtreffen" in Brandenburg wichtig, dass sich die Mitte der Gesellschaft klar positioniert.

Bei dem Treffen in einer Villa in Potsdam soll es um die „Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland“ gegangen sein. Teilgenommen hatten unter anderem auch Politiker der Partei Alternative für Deutschland (AfD), die laut den bisherigen Prognosen dieses Jahr bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen jeweils rund 30 Prozent der Stimmen holen könnte.

