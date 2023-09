Bauausschuss trifft zur Schwaighofsiedlung eine überfällige Entscheidung

Plus Die Schwaighofsiedlung in Landsberg gilt schon lange als schwieriges Baupflaster. Die Situation lässt sich wohl nur über Bebauungspläne in den Griff bekommen.

Regelmäßig wird in Landsberg über Bauvorhaben im Bereich der Schwaighofsiedlung diskutiert. Für Spannungen sorgt, dass einerseits längst nicht nur die Anwohnerinnen und Anwohner den für das Gebiet prägenden Charakter erhalten wollen, andererseits aber dringend Wohnraum benötigt wird. Eine Nachverdichtung muss allerdings verträglich sein – und das lässt sich wohl nur über Bebauungspläne erreichen.

In der Schwaighofsiedlung gibt es beinahe jeden Wohnhaustypus. Ein derart wuchtiges Mehrfamilienhaus mit 16 Wohneinheiten, wie es die Planungen an der Ecke Hopfengartenstraße/Adam-Vogt-Straße vorsehen, passt aber schon rein oberflächlich betrachtet nicht rein. Ganz zu schweigen von den Auswirkungen auf die dortige Verkehrssituation, das Grundwasser oder die Kanalisation, die durch Gutachten genau zu prüfen gewesen wären.

