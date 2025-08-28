Icon Menü
Kommentar

Zum Abschied ein Lob: Der Cap-Markt in Landsberg war anders

Der Cap-Markt in Landsberg schließt. Ein Nachfolger steht bereits fest. Doch das freundliche Personal wird fehlen, findet LT-Redakteurin Vanessa Polednia.
Vanessa Polednia
Von Vanessa Polednia
    Der CAP-Markt in der Katharinenstraße in Landsberg macht zu.
    Der CAP-Markt in der Katharinenstraße in Landsberg macht zu. Foto: Thorsten Jordan

    Von der Redaktion des Landsberger Tagblatts sind es nur ein paar Schritte bis zum Cap-Markt in der Katharinenstraße. Aus der hungrigen Not – die Tupperdose mit den Nudeln von gestern blieb mal wieder daheim – wurde schnell eine liebgewonnene Routine. Meistens gehörte dazu ein Tomaten-Mozzarella-Baguette. Oft half ein Ingwer-Shot aus dem Kühlregal, das Nachmittagstief zu vertreiben. Gute-Laune-Garant waren aber vor allem die Mitarbeitenden des Cap-Markts.

