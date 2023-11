Der finanzielle Spielraum für den Landkreis wird enger

Plus Einige Großprojekte belasten den Kreis Landsberg über Jahre finanziell. Ebenso lange muss wohl bei den freiwilligen Leistungen ganz genau hingeschaut werden.

Die Kreisverwaltung steht in sämtlichen Abteilungen vor steigenden Ausgaben. Die Haushaltsplanung macht das - gerade hinsichtlich der anstehenden und laufenden Millionenprojekte - kompliziert. Außerdem steigt der finanzielle Druck auf die Kommunen und ein Großteil der Kreisrätinnen und Kreisräte tritt für deren Interessen ein. Mit der Erweiterung des Lechtalbads wurde jetzt eine zwar freiwillige, aber doch sinnvolle Maßnahme gekippt. Auf absehbare Zeit werden wohl weitere folgen.

Über den Hebesatz der Kreisumlage ist bei der ersten Beratungssitzung zwar nicht debattiert worden. Auf eine Anhebung um vier Prozentpunkte dürfte es am Ende aber nicht hinauslaufen. Dazu muss der Gürtel finanziell enger geschnallt werden. Mit der Erweiterung des Kauferinger Lechtalbads fällt ein erstes prominentes Projekt dem Sparkurs zum Opfer.