Der HC Landsberg ist auf dem richtigen Weg

Plus Der Abstieg aus der Eishockey-Oberliga war die richtige Entscheidung. Das habe der HCL in der vergangenen Saison gezeigt, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Manchmal ist es gut, wenn einem die Entscheidung abgenommen wird: Nach drei Jahren in der Eishockey-Oberliga blieb den Riverkings allein schon aus finanziellen Gründen nichts anderes übrig, als freiwillig in die Bayernliga zurückzukehren. Es war eine gute Entscheidung, wie die erste Saison zeigte – auch wenn für den HC Landsberg nach fünf Spielen in den Play-offs die Saison beendet war.

Neue Liga, neue Mannschaft und neuer Trainer – zu Saisonbeginn gab es viele Unbekannte bei den Riverkings. Doch im Laufe der Saison fügte sich alles zusammen. Mit Martin Hoffmann als Headcoach haben die Verantwortlichen des HCL eine gute Wahl getroffen. Auch wenn er teils aus der Not heraus auf die eigene Jugend setzen musste: Hoffmann sorgte dafür, dass sich die U20-Spieler in der Bayernliga empfehlen konnten. Dies ist auf jeden Fall der richtige Weg, und da der Trainer bereits seinen Vertrag verlängert hat, darf davon ausgegangen werden, dass die Nachwuchsspieler auch weiter so gut eingebunden werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen