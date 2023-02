Der HCL verliert mehr als nur einen Trainer

Plus Der Rücktritt von Sven Curmann als Trainer beim HC Landsberg ist für den Verein in mehrfacher Hinsicht ein Verlust, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser

Das war es dann also jetzt für Sven Curmann als Trainer des Eishockey-Oberligisten HC Landsberg. Auch das Gespräch mit Präsident Frank Kurz, der von Curmanns Rücktritt ebenso überrascht wurde wie alle anderen auch, ändert nichts daran. Das war auch nicht zu erwarten. Sven Curmann ist nicht der Typ Mensch, der solche einschneidenden Schritte bekannt gibt, um diese nur einen Tag später wieder zu revidieren.