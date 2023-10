Kommentar

18:03 Uhr

Der Katharinenberg bleibt eine Gefahrenstelle

Die Kreuzung Katharinenstraße/Dominikus-Zimmermannn Straße in Landsberg ist eine Gefahrenstelle.

Plus Erneut wird im Stadtrat über die Gefahr am Katharinenberg in Landsberg diskutiert. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Von Thomas Wunder

Seit Jahrzehnten ist der Kreuzungsbereich unterhalb des Katharinenbergs in Landsberg ein Unfallschwerpunkt. Seit Jahrzehnten wird eine allumfassende Lösung gesucht, doch die wird es nicht geben.

Die Stadtverwaltung hat mittlerweile etliche Warnhinweise für alle Verkehrsteilnehmenden angebracht. Wer mit offenen Augen unterwegs ist, sollte sie sehen. Dennoch wird es auch in Zukunft immer wieder Situationen geben, in denen es trotz Warnhinweisen zu Unfällen kommen wird. Vorerst sollte aber beobachtet werden, ob eine Besserung eintritt. Die Forderung nach einer Ampellösung, die auch ihre Schwächen hat, sollte zunächst zurückgestellt werden.

