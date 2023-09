Der Landkreis Landsberg hat Glück gehabt – zumindest vorerst

Plus Der Landkreis Landsberg kam bei den Sommerstürmen heuer relativ unbeschadet davon. Allerdings sollte sich niemand auf dem Glück ausruhen, sagt LT-Redakteurin Lisa Gilz.

Wer die B17 in Richtung Augsburg fährt, sieht sofort, in welchem Maße der Landkreis Landsberg von den Unwettern verschont wurde. Während in Königsbrunn die Bäume aussehen, als sei der tiefste Winter schon eingebrochen – die Bäume entlang der Straße tragen kein Laub mehr – hat es in Landsberg und Umgebung einigen Bäumen den Boden unter den Wurzeln weggerissen. Doch zumindest können die Anwohnerinnen und Anwohner hier noch die Farben eines bunten Herbstes genießen.

Auf Dürre und Trockenheit sollte der Landkreis Landsberg sich einstellen

Glück gehabt, zumindest vorerst. Eine Art Klima-Armageddon muss der Landkreis Landsberg in den nächsten fünf Jahren wohl nicht erwarten, dennoch sollte das Wetter auch nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Denn während Überschwemmungen wie im Ahrtal oder zuletzt in Libyen und Erdbeben wir in der Türkei oder Marokko vielleicht nie in der Region zum großen Problem werden, sind es Brände wie in Brandenburg, Griechenland und Kanada, die Sorgen bereiten können.

