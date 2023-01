Der Landsberger Faschingsverein hat ein lobenswertes Konzept

Plus Der Fasching in Landsberg soll heuer vielfältiger werden. Der Ansatz ist richtig. Es wird aber spannend, ob es auch angenommen wird, schreibt Christian Mühlhause.

Viel Freizeit investieren einige Narren im Landkreis Landsberg, um die Faschingssaison zu einem Höhepunkt zu machen. Wenn dann die Zuschauer dicht gedrängt während des Umzugs am Straßenrand stehen, die Partyzelte voll und die Bälle gut besucht sind, hat sich der Aufwand gelohnt. Heuer kann der Fasching auch endlich wieder in gewohnter Form stattfinden. Die Corona-Beschränkungen sind weggefallen. Und die Menschen haben Lust wegzugehen und zu feiern, wie viele andere gut besuchte Veranstaltungen in den vergangenen Monaten zeigten. Die Voraussetzungen sind also gut. Besonders gespannt sein dürften die Organisatoren in Landsberg, versuchen sie es rund um den Lumpigen Donnerstag diesen Jahres mit einem neuen, umfangreicheren Konzept.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen