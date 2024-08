Der Lechstrand ist ein wertvoller Bestandteil von Landsberg

Der Lechstrand war in früheren Jahren der Hauptanziehungspunkt für die Landsbergerinnen und Landsberger am Lech. Es war vieles erlaubt, was man heute nicht mehr darf. Grillen, unterm Lechwehr durchspazieren und einfach ohne Warnschilder und Seile im Lech mal kurz abkühlen. Eine schöne und sorglose Zeit. Auch für Kinder und Jugendliche, die jetzt nicht mehr an den Strand, der mit einer Eingangskontrolle gesichert ist, dürfen. Der Strand hat inzwischen aufgrund von Personalmangel sehr reduzierte Öffnungszeiten. Öffnungszeiten für den Strand, früher undenkbar. Man hat gerne dort gefeiert.

Alexandra Lutzenberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lechstrand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis