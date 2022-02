Der Lechstrandverein muss in die Planungen einbezogen werden

Plus Beim Lechstrand braucht es eine Lösung, mit der alle Seiten leben können. Der Förderverein sollte in die Planungen mehr einbezogen werden, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Für viele Landsbergerinnen und Landsberger endete die vergangene Woche mit einer guten Nachricht. Der Sprungturm im Inselbad soll pünktlich zum Start der Badesaison aufgebaut sein. Nach dem Kommunikationsdebakel im vergangenen Jahr, als die alte Anlage von einem Tag auf den anderen abgerissen wurde, ist das sehr erfreulich. Nun braucht es auch bei der Öffnung des Lechstrands bald eine Lösung.