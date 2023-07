Kommentar

vor 33 Min.

Der neue Kratzerkeller ist ein spannendes Projekt

Plus Der Kratzerkeller in Landsberg soll Wohnen und Gastronomie verbinden. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Der Kratzerkeller am Katharinenberg war in Landsberg und Umgebung lange Kult: als Lokal mit Biergarten und als Diskothek. Jetzt soll das Areal gastronomisch wiederbelebt werden. Ein spannendes Projekt.

Seit einigen Jahren steht das Gebäude leer. Ein Investor hat längst aufgegeben, der neue hat in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ein Projekt mit Zukunft erarbeitet. Die Gastronomie aus dem Gebäude zu lösen und unter dem Biergarten zu platzieren, mit einer Verbindung in den alten Bierkeller, ist eine geniale Idee. Wie gut sich ein Bierkeller als Lokal/Diskothek eignet, sieht man am "Moritz" am Waitzinger Berg. Die Landsberger dürfen sich auf diesen Gastronomiebetrieb freuen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen