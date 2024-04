Der Ruethenfestverein ist auf dem richtigen Weg

Plus Mit dem Neubau eines Vereinsgebäudes erfüllt sich ein großer Wunsch. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Ein gelungenes Kinderfest 2023, ein finanzieller Gewinn, ausreichend Eigenmittel, das lang ersehnte eigene Vereinsgebäude im Blick, einstimmige Wahlergebnisse und internes Lob - Tobias Wohlfahrt, der Vorsitzende des Ruethenfestvereins, scheint in den vergangenen Jahren vieles richtig gemacht zu haben.

Nun, Tobias Wohlfahrt würde den Erfolg der vergangenen Jahre niemals sich allein auf die Fahnen schreiben. Stets betont er das "Wir" innerhalb des Vorstands, aber auch unter den rund 250 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie den über 1600 Mitgliedern. Und auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl hat bei der Mitgliederversammlung zu Recht die Hingabe und Leidenschaft der Ruethenfest-Familie hervorgehoben.