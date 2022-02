Der Snowdance-Abschied ist ein Verlust für unser Kino

Plus Snowdance feiert mit der Preisverleihung einen würdigen Abschluss. Das Filmfestival wird Landsberg enorm fehlen, findet LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Was für ein Abschluss im Landsberger Stadttheater. Nach der doch etwas traurigen Eröffnung verabschiedete sich der Chef des Snowdance Independent Film Festivals, Tom Bohn, mit einer perfekten (es ging fast nichts schief, untypisch für den Festivalabschluss) Preisverleihung.