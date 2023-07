Der Töpfermarkt in Landsberg ist ein Erfolgsmodell

Plus Der Süddeutsche Töpfermarkt 2023 ist gut besucht. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Traumhafte Kulisse, ein breites Angebot an Keramik und Töpferei, der Süddeutsche Töpfermarkt in Landsberg lockt wie sein großes Pendant in den Seeanlagen in Dießen Jahr für Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus der Region und darüber hinaus an. Natürlich darf und kann man Landsberg nicht mit Dießen vergleichen, aber die Lechstadt muss sich nicht verstecken.

Das hat dieses Wochenende wieder gezeigt. Das abwechslungsreiche Angebot von Alltagsgegenständen bis Kunst bietet für jeden Interessierten etwas. Passt das Wetter, dann ist der Standort am Lechufer nahezu ideal, zudem werden die Gäste auch kulinarisch bestens versorgt.