Der Tourismus im Landkreis Landsberg ist ausbaufähig

Plus Nach der Corona-Zwangspause kommen wieder mehr Touristen in den Landkreis Landsberg. Doch das Angebot muss weiter verbessert werden, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die Corona-Krise hat der Tourismus-Branche heftig zugesetzt. Erst langsam ist wieder Erholung in Sicht. Doch mit der Rückkehr der Touristen in die Region zwischen Ammersee und Lech werden die Probleme der Branche sichtbar. Es fehlt schlichtweg an Übernachtungsmöglichkeiten. Wer als Tagestourist nach Landsberg oder an den Ammersee kommt und kurzfristig bleiben möchte, der hat an vielen Tagen des Jahres keine Chance.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen