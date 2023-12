Der Traum vom eigenen Lokal ist nicht vom Aussterben bedroht

Teilweise erscheint der Betrieb eines Restaurants hoffnungslos, doch es ist gut, dass es trotzdem mutige Menschen gibt, die einen Neuanfang in der Gastro wagen.

"Dauerhaft geschlossen" oder "Unser letzter Tag ist...", solche Schilder sind keine Seltenheit in der aktuellen Gastronomiewelt. Wie ein Omen warnen sie jeden: Wage es lieber nicht ein Restaurant zu öffnen. Zugegeben, die Rückkehr der Mehrwertsteuer, der Personalmangel und die steigenden Unterhaltskosten machen einen Einstieg in ein gastronomisches Gewerbe nicht attraktiv. Dennoch träumen immer noch Menschen vom eigenen Lokal und gehen den Schritt – zum Glück.

Junge und zugezogene Menschen bringen neue Energie in die Gastronomie

Es sind besonders die Schließungen alt eingesessenen Cafés und Restaurants, die so manchen Gästen die Herzen brechen und davon gab es 2023 im Landkreis doch eine Handvoll. Darunter das Gasthaus in Achselschwang oder das Café Lauterbach in Landsberg. Schwierigkeiten Nachfolger zu finden haben besonders diese Betriebe, weil sie so großflächig sind und dadurch von allem mehr benötigen. Mehr Strom, mehr Wärme, mehr Miete und eben mehr zahlende Kundschaft.

Während die Zukunft dieser Lokale noch ungewiss bleibt, ist es schön zu sehen, dass zum Beispiel ins Café Zirnheld zwei junge motivierte Konditorinnen eingezogen sind und am Ammersee das Lotti Kern aufgemacht hat. Ein Hoffnungsschimmer, dass es doch geht. Und ebenso gut ist, dass sich Zugezogene – ob von Nah oder ganz fern – ebenfalls trauen im deutschen Bürokratiewahnsinn Restaurants zu eröffnen und die gastronomische Palette zu erweitern.

Der Erhalt von Restaurants und Cafés liegt bei allen

Dass sich die neuen und alten Betriebe halten, liegt derweil an den Gästen. Niemand muss dreimal die Woche ins Lieblingscafé oder wöchentlich im Restaurant zu Abend essen. Allerdings reicht es eben nicht, zu trauern, dass schon wieder etwas schließt und bei Neueröffnungen lediglich gutes Gelingen zu wünschen. Wenn einem der Erhalt am Herzen liegt, einfach mal vorbeischauen, Geld da lassen – damit nicht bald im nächsten Fenster ein Schild verkündet "Wir schließen".

Lesen Sie dazu auch