Der Vorderanger ist eine Einkaufsstraße und muss es bleiben

Es ist immer spannend mit Anwohnern und Anwohnerinnen, Besuchern oder dem Einzelhandel in Landsberg über den Landsberger Vorderanger zu reden. Auch die Gastronomie hat hier viele interessante Ansatzpunkte, wie man Leute in die Stadt bringt. Denn jeder hat beim Gespräch mit dem LT seine eigene Perspektive und kann dazu beitragen, diese Straße wiederzubeleben. Die Gespräche waren konstruktiv und interessant und man kann auch viel aus der Erfahrung der Geschäftstreibenden lernen. Dass viele sogar das schnelle Vorankommen der Baustelle loben, zeigt, es hat sich etwas getan in der Stadt. Das ist ein Fortschritt.

