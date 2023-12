Der Zauber zwischen den Jahren

Der hektische Advent liegt hinter uns und jetzt ist die eigentliche ruhige Weihnachtszeit gekommen, findet Gerald Modlinger.

Jetzt ist sie doch wieder gekommen, die ruhige, eigentliche Weihnachtszeit, die auf den Advent folgt, in dem ja so viel los ist und noch so viel fertig werden muss für oder wegen Weihnachten. Eine enge Folge von Feiertagen, vielleicht der Resturlaub, bieten Gelegenheit, tatsächlich mal einen Gang herunterzuschalten. Und selbst wer arbeiten muss, erlebt, dass es nicht ganz so hektisch zugeht wie sonst. Darin steckt vielleicht etwas mehr weihnachtlicher Zauber als in den Wochen vor dem Heiligen Abend.

Schön wäre es, wenn wir diese Stimmung noch in den Januar hinübernehmen könnten. Man braucht sie, um wieder mit voller Batterie ins neue Jahr starten können - bis zur nächsten Ruhephase vielleicht in den Sommerferien ist es noch weit. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser des AK, einen guten Rutsch, also einen guten Anfang, und einen guten weiteren Fortgang für Ihre Ideen, Pläne und Aufgaben.

