Der Zug verspätet sich: Grund dafür ist bürokratischer Sprachgebrauch

Weniger ist mehr, sagt LT-Redakteurin Lisa Gilz. Das könnten sich zumindest Verantwortliche beim Ausbau des Schienennetzes hinter die Ohren schreiben, wenn es darum geht, Pläne zu erklären.

Am Dienstagabend haben sich bei der Gemeinderatssitzung in Egling die Abgründe des Problems aufgetan, das sich der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs schimpft. Während man die Folien, die dem Gemeinderat präsentiert wurden, bestimmt auch in wenigen, einfachen Sätzen hätte erklären können, führte der zuständige Ingenieur das Projekt in seiner vollen Planung, Aufgabenstellung, Beteiligung, Erstellung, Freihaltung, Bauleistung, Ausschreibung, Genehmigung und Fertigstellung aus. Und all das, während die Ratsmitglieder ihre Augenbrauen immer enger zusammenzogen, als hätten selbst die ung-geübten Ohren Schwierigkeiten die Sätze vollends zu verstehen.

Um die Bahnbrücke und auch die Schienen auf den neusten Stand zu bringen, müsse hergestellt und daraus resultierend minimiert und gleichzeitig erweitert, eingeschoben und umgehoben werden. Auszulassen sei nicht der Quer- und Längsverschub, der Unterbau und Überbau und nicht zu vergessen der tiefer gelegte Straßengradient – das läge alles in dem "Verlangen" der Straßenbauträger. Man befände sich allerdings noch in der Vorplanung und so ganz genau könnte man noch nicht sagen, wann man die Bahnbrücke ausbaut.

Während Passagiere also am Bahnsteig stehen und auf der Anzeige zu lesen ist: "Zug verspätet sich – Grund sind technische Probleme am Gleis", sollte es doch eher heißen "Grund sind sprachliche Probleme, die verzögern, dass das Schienennetz erneuert wird."