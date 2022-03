Derivataffäre: Die Frage nach Gerechtigkeit

Plus Die Derivataffäre hat die Stadt Landsberg nicht nur finanziell geschadet. Eine Einschätzung von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Caps und Swaps – seit der damalige Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) im Jahr 2011, wenige Tage nach Weihnachten, die Derivatgeschäfte der Stadt öffentlich gemacht hatte, waren diese Begriffe aus der Finanzwelt in Landsberg in aller Munde.