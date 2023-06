Derivate: Eigentlich muss man jetzt weitermachen

Plus Eine weitere Klage in Sachen Derivate kostet sicher wieder Geld, aber wenn man jetzt aufhört, bleiben viele Fragen offen. Vor allem die Frage, ob man das Verfahren nicht doch gewinnen kann. Ein Kommentar von Alexandra Lutzenberger.

Auch wenn keiner dazu offiziell Stellung nimmt: Nicht unerhebliche Kosten für die Prozesse könnten in jedem Fall auf die Stadt zukommen, denn bei dem Streitwert könnte das Verfahren bis zu einer halben Million Euro kosten. Die Stadt könnte aber auch gewinnen. Was man angesichts der langen Verhandlungen immer wieder zu vergessen scheint. Eine schwierige rechtliche und finanzielle Situation für die Stadt. Aber auch eine sehr spannende. Hört die Stadt jetzt auf, dann erlischt der Anspruch gegen die Beraterfirma (Schadensersatz). Das ist eigentlich keine Option.

Leider hat sich die vorliegende richterliche Entscheidung mit den einzelnen Themen gar nicht mehr befasst, denn sie sieht die Ansprüche als verjährt an. Hier erfolgte eine detaillierte Prüfung. Eine weitere inhaltliche Prüfung gab es gar nicht, und gerade die wäre interessant gewesen. Doch auch zur Frage der Verjährung gibt es jetzt schon mehrere Meinungen, ob die Ansprüche überhaupt verjährt sind. Streitverkündung, Mahnverfahren und wie müssen diese abgefasst sein, das sind wahrlich keine Themen, die man so einfach entscheiden kann, das muss der Anwalt gemeinsam mit der Rechtsabteilung der Stadt machen.