Derivate: Jede Menge Prozesse und nun?

Plus Hätte man in Landsberg schon lange mit den Prozessen in Sachen Derivate aufhören sollen, um Geld zu sparen? Eigentlich muss man schon früher gedanklich ansetzen.

Hauptprozess in Sachen Derivate verloren. Jetzt sagen wieder viele, man hätte diese ganzen Verfahren gar nicht erst machen dürfen, dann hätte man viel Geld gespart. Aber muss man gedanklich dann nicht viel früher anfangen? Hätte man diese Zinsgeschäfte erst gar nicht gemacht, hätte es gar keinen Schaden gegeben? Der richtige Zeitpunkt für all diese Fragen ist längst vorbei, man muss nach vorne blicken und schauen, was jetzt im Moment die sinnvollste Lösung ist.

All diese Fragen helfen der Stadt Landsberg nicht

All diese Fragen bringen die Stadt Landsberg nicht weiter. Auch nicht die Frage, warum diese Art der Bankgeschäfte strafrechtlich wohl keine Folgen hat, zivilrechtlich aber ganz anders beurteilt wird. Man kann also nicht vom Freispruch auf einen möglichen Schadenersatz schließen. Das zeigt die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ganz deutlich. Deshalb heißt es jetzt, all das hinter sich zu lassen und nun nach dem letzten Strohhalm zu greifen. Und deshalb kann man jetzt leider nicht aufhören mit den Prozessen, denn ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt der Stadt bei all den Streitigkeiten: die Kombiklage gegen die Beraterfirma der Bank und die ehemalige Kanzlei der Stadt Landsberg. Angesichts der Gesamtsumme des Verlusts der Stadt muss man in den sauren Apfel beißen und noch mal vor Gericht ziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen