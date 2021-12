Die 2G-Regel im Handel ist bedauerlich und doch notwendig

Plus Ab Mittwoch heißt, wer weder genesen noch geimpft ist, darf nur Läden des alltäglichen Bedarfs betreten. Moralische Bedenken sind berechtigt, dennoch ist die Maßnahme richtig, findet LT-Autorin Vanessa Polednia.

Laut der Bayerischen Staatsregierung soll die 2G-Regel ab Mittwoch auf den Handel ausgeweitet werden. Auf Ungeimpfte steigt damit zusehends der Druck, sich impfen zu lassen. Trotz aller moralischer und wirtschaftlicher Nachteile ist das eine gute Entscheidung, um dem sehnlichen Wunsch nach einem Normalzustand ein großes Stück näherzukommen.