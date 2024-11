Die Altstadt und ihre Brauereien und Geschäftshäuser

Es wurde in Landsberg früher wohl viel gefeiert, wenn man sieht, wie viele Brauereien es gab. Allein die Aufzählung ist beeindruckend. Brauereien gab es wohl an fast jeder Ecke, doch keine ist heute in der Altstadt mehr übrig. Wenn man das googelt, findet man im Internet die Brauerei Landsberg als eine familiengeführte Brauerei, allerdings im Saalekreis in Sachsen-Anhalt. Im hiesigen Landkreis wird man in Holzhausen bei Buchloe fündig. Hier hat der alte Brauereigasthof noch selbst gebrautes Bier, inzwischen auch alkoholfrei.

Alexandra Lutzenberger

Brauerei

Landsberg